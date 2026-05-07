Mar del Plata. Clima

Jueves húmedo y con neblinas en Mar del Plata
El pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas templadas y posibilidad de lloviznas aisladas.
El pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas templadas y posibilidad de lloviznas aisladas.
El SMN advierte condiciones de tiempo severo para la noche del domingo y la madrugada del lunes, con ráfagas intensas y precipitaciones de variada intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional elevó este lunes por la tarde el nivel de alerta por lluvias de amarillo a naranja, ante la intensificación del fenómeno.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones intermitentes y temperaturas de entre 14 y 17 grados para General Pueyrredón.
El pronóstico del tiempo para este viernes indica una jornada con condiciones variables en Mar del Plata, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada arranca con cielo cubierto y probabilidad alta de lluvias. El mal tiempo se mantendrá con chaparrones y tormentas aisladas hasta la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con precipitaciones intermitentes y ráfagas intensas que se mantendrán durante gran parte del día.
Será jornada inestable en la ciudad, con cielo cubierto, lluvias de variada intensidad y ráfagas del sudeste y el este. La temperatura se moverá entre los 17 y los 18 grados.
El aviso fue emitido por el organismo meteorológico nacional y prevé lluvias intensas y viento para este martes.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada seca con temperaturas entre 11° y 17° y vientos que rotarán del sudoeste al este a lo largo del día.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla para toda la Costa Atlántica. Se esperan entre 30 y 70 milímetros de lluvia acumulada. La tarde traerá mejoría.
Según datos del SMN también se esperan complicaciones en la zona costera, el Puerto y localidades vecinas.