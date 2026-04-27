Tras un fin de semana marcado por lluvias, viento y tormentas en distintos puntos del país, el frío comenzará a hacerse sentir con fuerza en los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el martes 28 de abril será el día más frío de la semana en gran parte de la Argentina, con un marcado descenso de las temperaturas.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires, se esperan mínimas de entre 7 y 8 grados, mientras que la máxima rondará los 20. En otras zonas del interior del país, las marcas térmicas serán aún más bajas e incluso podrían registrarse heladas durante las primeras horas del día.

En Mar del Plata, el comienzo de semana también será fresco y ventoso. Para este lunes se prevén chaparrones, ráfagas intensas del sudoeste y una temperatura que oscilará entre los 9 y los 15 grados, mientras que hacia el martes mejorarán las condiciones pero continuará el frío.

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Este cambio en las condiciones climáticas responde al ingreso de un frente de aire polar que avanzó durante las últimas horas, acompañado por fuertes ráfagas de viento y precipitaciones. Con el correr de la semana, el tiempo se estabilizará y las temperaturas mostrarán una leve recuperación, aunque las mañanas seguirán siendo frías.

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