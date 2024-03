Términos y condiciones

1. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Estas son las Condiciones Generales para los usuarios de Internet que acceden a los contenidos y servicios que WAM Entertainment Company (en adelante, “ El Marplatense ”) pone a su disposición a través de los sitios www.marplatense.com ; y todos los micrositios que se desprendan de los sitios anteriores, en adelante los “Sitios”. El usuario, al clickear sobre el botón “Registrarme”, en el proceso de acceso a los contenidos de los Sitios, o simplemente al navegar cualquiera de los Sitios de El Marplatense , admite haber leído las presentes Condiciones Generales y expresa su adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de ellas.

2. OBJETO

El objeto de las presentes Condiciones Generales es que los Usuarios tomen conocimiento de las condiciones de navegación y acceso a los distintos contenidos ofrecidos en los Sitios y, eventualmente, contraten servicios y/o adquieran productos a través de los Sitios.

3. EVENTUALES PARTES CONTRATANTES

En caso que un usuario adquiera un producto y/o un servicio de los ofrecidos en los sitios, las partes contratantes serán de una parte, WAM Entertainment Company , con CUIT 30-66713476-1 y domicilio Alberdi 1242 de la ciudad de Mar del Plata , Buenos Aires , República Argentina , cuya actividad principal o secundaria consiste en proporcionar información y promover negocios en Internet, contando con los medios y autorizaciones necesarios; y de otra, cualquier persona física, de 18 años en adelante, o jurídica, destinataria de los contenidos, productos y servicios ofrecidos en los sitios a cambio de las contraprestaciones económicas que en cada caso se establecieran, según lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales y en las normas específicas que reglamentan y complementan a las presentes Condiciones Generales.

4. CONTENIDOS DE LOS SITIOS

Los contenidos, servicios y productos a los que se refiere el objeto de las presentes Condiciones Generales son todos los que se incluyen en los Sitios, a los que el usuario accede directamente.

Los contenidos a los que el usuario accede mediante enlace de los sitios se regirán por sus propias condiciones de registro. En caso de corresponder, el acceso a cada contenido, servicio o adquisición de productos requerirá una contraprestación económica por parte del usuario en los términos establecidos en las propias condiciones de registro de cada uno de los sitios.

5. TARIFAS Y PAGOS

En caso de corresponder, el usuario siempre conocerá el precio y la modalidad de contratación de cada producto en el momento en el que proceda a su adquisición, viniendo éstos determinados de manera clara en los sitios.

El Marplatense puede optar en cualquier momento por modificar las tarifas o términos de comercialización vigentes. En todo caso, siempre regirán para el usuario el precio y condiciones que vengan determinadas en el momento en que preste su consentimiento al contratar.

El usuario que desee contratar el acceso a los contenidos y servicios de pago de El Marplatense deberá abonar la tarifa correspondiente a través de los medios que a tal efecto se le indican en el sitio en cada momento. El cargo le será cobrado, tal como consta en las condiciones de cada producto, según el medio utilizado para el pago. Con carácter general, los cargos se realizarán al inicio de la contratación que realice el usuario.

El Marplatense no asume responsabilidad alguna por el medio de pago elegido por los usuarios. Los medios de pago son elegidos libremente por los usuarios, por lo que cada uno de ellos renuncia a efectuarle a El Marplatense cualquier tipo de reclamo que tuviera algún tipo de relación con el medio de pago elegido. Asimismo, los usuarios reconocen que El Marplatense se reserva el derecho a no brindar los servicios y entregar los productos que no hayan sido efectivamente cobrados, debido a la falta de pago de cualquiera de las empresas prestadoras de los medios de pago. Ello, independientemente que los usuarios hubieren efectivamente realizado el pago a través del medio de pago en cuestión. Si el usuario tiene alguna duda referente al pago, si se han producido modificaciones en el medio de pago empleado, si cree que alguien ha utilizado sus datos de pago indebidamente o que alguien ha accedido al producto que hubiera contratado en los sitios sin su consentimiento, deberá ponerse en contacto con el Centro de Atención al Cliente a través de los canales que se ponen a su disposición indicados los sitios.

6. RENOVACION AUTOMATICA DE LA CONTRATACION

En caso de corresponder, El Marplatense procederá a renovar automáticamente la contratación de los usuarios. Para evitar contrataciones no deseadas, los usuarios serán convenientemente informados con carácter previo a la renovación. Los usuarios podrán cancelar la renovación de la contratación con anterioridad a que la misma sea efectivizada.

7. CANCELACION DE LA CONTRATACION

En caso de corresponder, el usuario podrá proceder a cancelar unilateralmente la contratación de servicios ofrecidos en los sitios en cualquier momento durante la vigencia de la misma, para lo cual deberá comunicar su petición de forma clara e inequívoca al Centro de Atención al Cliente de los sitios a través de los canales que a tal efecto se ponen a su disposición.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las implicaciones relativas al acceso del usuario a los sitios y al tratamiento de sus datos de carácter personal, dicha cancelación por el usuario no supondrá en ningún momento el reembolso de los importes que hubiera abonado como contraprestación para el acceso a los contenidos y servicios de los sitios en cualquiera de sus modalidades de contratación. Dichos importes tienen carácter de no reembolsables.

8. RESTRICCIONES DE USO

8.1. Se permite únicamente un uso personal e intransferible de las claves de acceso a los sitios.

8.2. Todos los contenidos de El Marplatense están protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual. Ningún contenido de los sitios, cualquiera que sea su naturaleza, podrá ser bajado, publicado, emitido, retransmitido directa o indirectamente en ningún medio o soporte para uso distinto del estrictamente personal. Por tanto, queda terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o descompilación.

8.3. Al acceder a los sitios el usuario acepta no vender, no publicar, no distribuir, no retransmitir ni facilitar ningún acceso a los contenidos de los sitios a terceros.

8.4. El usuario acepta no utilizar los sitios para ningún propósito ilegal. El Marplatense se reserva el derecho de restringir o cancelar el acceso a los sitios si, en su opinión, el usuario utiliza los sitios para infringir alguna ley, violar derechos de terceros o incumplir las presentes condiciones de contratación. En caso de producirse descargas masivas de contenidos por parte de un usuario, El Marplatense se reserva el derecho de cancelar el acceso a los sitios de dicho usuario, anular su suscripción, y/o adoptar las acciones legales que estime oportunas. El Marplatense no se responsabiliza de los nombres de usuarios que afectan a personas ajenas, están protegidos por marcas registradas u otras leyes o que resultaren vulgares u ofensivos.

8.5. El Marplatense puede facilitar enlaces, websites o servicios de otras compañías a través de los sitios, así como facilitar al usuario la descarga de softwares de terceros. El usuario entiende y acepta que El Marplatense no controla y no es responsable de estos servicios y productos.

8.6. Los usuarios aceptan y reconocen que El Marplatense no controla, ni supervisa, ni asume responsabilidad alguna por la calidad, seguridad, características y demás elementos de los productos y/o servicios promocionados u ofrecidos en los sitios. Asimismo, aceptan y reconocen que El Marplatense no controla, ni supervisa, ni asume responsabilidad acerca de la veracidad y exactitud de la descripción efectuada por aquellos que promocionan u ofrecen sus productos o servicios (en adelante los “Oferentes”), ni acerca del cumplimiento de los requisitos legales para ofrecer y vender los productos o servicios, ni sobre la capacidad y legitimación de los Oferentes para promocionar, ofrecer y/o vender sus bienes o servicios. El material publicitario es propiedad de los solicitantes del espacio. El Marplatense no es responsable del contenido y al respecto rigen las mismas exclusiones que para el material editorial.

9. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

9.1. El usuario es responsable de todos los datos y manifestaciones que incluya en los formularios que envíe a El Marplatense , así como del contenido de cualquier otra comunicación que emita a éste. El usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose El Marplatense el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.

9.2. Mediante el envío del formulario de contratación correspondiente, el usuario acepta las condiciones de registro aquí expuestas y se compromete a respetar el uso y las prohibiciones establecidas en las mismas.

9.3. Asimismo, al enviar el formulario de contratación, el usuario se compromete al pago correspondiente al producto y servicio adquirido. El usuario acepta que, si sus datos de pago no permiten la facturación y/o cobro por parte de El Marplatense , el servicio pedido no le sea otorgado o será cancelado si lo tuviera activo.

9.4. Sólo podrán contratar las personas físicas mayores de 18 años, en su propio nombre y derecho, o en el de la persona jurídica a la que represente con poder suficiente.

9.5. El usuario autoriza en forma gratuita a El Marplatense o a cualquier otro tercero a reutilizar y/o republicar en cualquier otro medio y/o en cualquier otra red social el comentario volcado en cada una de las notas.

10. RESPONSABILIDAD DE El Marplatense

10.1. El Marplatense se compromete a poner a disposición del cliente en los sitios la información necesaria relativa a los productos que ofrece y las condiciones de contratación.

10.2. El usuario acepta que el acceso a los sitios y el contenido de los mismos es el existente en cada momento. El Marplatense no aceptará reclamación alguna por los contenidos, actualizaciones o conexiones a los sitios.

10.3. El Marplatense hará todo lo posible por asegurar de buena fe, con todos los medios a su alcance, el acceso al servicio contratado por el usuario. No obstante lo anterior, El Marplatense no se responsabiliza de los fallos técnicos de conexión de red que puedan provocar daños en los equipos, impedir la conexión o limitar total o parcialmente el acceso del usuario a los sitios. El Marplatense no se responsabilizará de las averías que se produzcan por las empresas suministradoras de servicio y que puedan impedir el acceso a los sitios y en ningún caso asegurará el reembolso del importe pagado en caso de reclamación. El Marplatense únicamente responderá por aquellos daños o perjuicios que le puedan ser imputados a El Marplatense a título de dolo o culpa grave. En dichos supuestos de responsabilidad de El Marplatense , la indemnización no comprenderá el lucro cesante.

11. RESOLUCION DEL CONTRATO

11.1. En caso de corresponder, El Marplatense se reserva el derecho a retirar de forma inmediata el acceso al servicio y a los contenidos de pago contratados a aquellos clientes que a criterio de El Marplatense contravengan lo dispuesto en las presentes condiciones, sin posibilidad de reembolso en caso de haberse efectuado el pago. Concretamente, El Marplatense podrá anular la contratación: a. Cuando el acceso se utilice con fines ilegítimos, incluyendo por tales los enumerados en las presentes Condiciones Generales y en el Reglamento General. b. Cuando los datos de cobro proporcionados en la contratación sean erróneos o imposibiliten la facturación y/o cobro del servicio contratado. c. En caso de inutilización prolongada y continua o inadecuada de cualquiera de los contenidos o servicios que hubieran sido contratados, indicando en este caso al usuario, claramente los términos en los que aplicará dicha cancelación. d. En caso de usos fraudulentos del producto o contrarios a la buena fe.

11.2. En caso de corresponder, el usuario tiene derecho a revocar la contratación de servicios o productos de los sitios durante el plazo de CINCO (5) días corridos, contados a partir de la fecha en que se entregue el producto o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El usuario deberá comunicar fehacientemente dicha revocación a El Marplatense . Adquisición de productos: En caso de corresponder, los gastos de devolución son por cuenta de El Marplatense . Para ejercer el derecho de revocación, el consumidor deberá poner el producto a disposición de El Marplatense sin haberlo usado y manteniéndolo en el mismo estado en que lo recibió. De verificarse estas condiciones, El Marplatense restituirá al usuario los importes percibidos.

12. CONTRATO

En caso de corresponder, el documento entre el usuario y El Marplatense estará compuesto por las presentes Condiciones Generales, el formulario enviado por el usuario con sus datos personales y de pago, y los datos ubicados en El Marplatense que completan el presente documento, prevaleciendo frente a cualquier otro acuerdo verbal o escrito previo o simultáneo.

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

El presente contrato se interpretará y regirá conforme a la legislación argentina. El Marplatense y el usuario se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente Contrato, previamente a acudir a la jurisdicción contemplada. Las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de Buenos Aires , con asiento en la ciudad de La Plata , fijando sus domicilios en los lugares establecidos previamente.