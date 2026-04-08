Tras una jornada marcada por alertas amarillas por lluvias y fuertes vientos, el clima en Mar del Plata no mostrará grandes mejoras este miércoles. Según el pronóstico oficial, persistirán condiciones inestables, con lluvias aisladas y ráfagas que podrían alcanzar valores elevados.

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Durante la madrugada, se esperan precipitaciones acompañadas por una temperatura cercana a los 15°C y vientos intensos que podrían llegar a los 59 km/h. Estas condiciones se extenderán hacia la mañana, manteniendo un escenario ventoso e inestable en la ciudad.

Con el correr de las horas, las lluvias tenderán a disminuir hacia la tarde, momento en el que el viento rotará al sector sur y perderá intensidad. Para ese tramo del día se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche descenderán aún más, ubicándose entre 7 y 12 km/h. La temperatura máxima estimada rondará los 17°C.

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