Domingo de Pascua con cielo parcialmente nublado y sin lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada seca con temperaturas entre 11° y 17° y vientos que rotarán del sudoeste al este a lo largo del día.
Mar del Plata tendrá este domingo un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 11° de mínima y los 17° de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El viento rotará a lo largo de la jornada: al amanecer llegará del sudoeste, cambiará al sur durante la mañana y al este por la tarde. Por la noche volverá al cuadrante sur.
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