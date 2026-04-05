Mar del Plata tendrá este domingo un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 11° de mínima y los 17° de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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El viento rotará a lo largo de la jornada: al amanecer llegará del sudoeste, cambiará al sur durante la mañana y al este por la tarde. Por la noche volverá al cuadrante sur.

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