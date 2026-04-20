El SMN prevé lluvias dispersas y vientos del este de hasta 22 km/h para este lunes en Mar del Plata. La temperatura oscilará entre 14 y 17 grados centígrados, con humedad del 71 por ciento.

Ads

El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada. Las precipitaciones serán de baja intensidad y se distribuirán en la mañana y la tarde, sin que el organismo meteorológico haya emitido alertas para el partido de General Pueyrredón.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este lunes y martes habrá lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Acompañadas con tormentas embebidas, y posible caída de granizo.

Ads

Puede interesarte

El pronóstico se extiende hacia la franja costera: Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell registrarán

Las recomendaciones ante una alerta amarilla son: Evitar circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario. Asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas. No sacar la basura fuera del horario permitido.

Ads