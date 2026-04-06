La Municipalidad de General Pueyrredon informó que rige una alerta amarilla por tormentas para este martes en la ciudad, de acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Según detallaron, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

Ante este escenario, desde el Municipio difundieron una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes. Entre ellas, evitar circular por la vía pública salvo en casos necesarios, asegurar objetos que puedan volarse desde balcones o terrazas y respetar los horarios de recolección de residuos.

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Además, recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y no descartan actualizaciones en caso de cambios en el pronóstico.

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