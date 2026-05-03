El ingreso de una masa de aire frío generó un marcado descenso de temperaturas en gran parte del país y dejó una postal poco habitual para esta época del año: condiciones casi invernales en pleno otoño. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires amaneció con mínimas cercanas a los 5 °C, distintas localidades bonaerenses registraron valores bajo cero.

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En la costa atlántica, el fenómeno también se hizo sentir con fuerza. En Mar del Plata, el termómetro descendió hasta valores cercanos a los 2 °C según el pronóstico, en una jornada fría que coincidió con el cierre del fin de semana largo y sorprendió tanto a turistas como a residentes.

El enfriamiento se explica por el ingreso de aire de origen polar que avanzó desde el sur del país, provocando heladas en el interior bonaerense y temperaturas inusualmente bajas para comienzos de mayo. En ciudades como Tandil o Azul, incluso se registraron marcas por debajo de los 0 °C, reforzando la sensación de un invierno anticipado.

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En el caso de Mar del Plata, si bien su clima oceánico suele moderar los extremos térmicos, episodios como este no son excepcionales en la transición hacia el invierno. Las condiciones de humedad, el viento y la cercanía al mar suelen intensificar la sensación térmica, generando jornadas más frías de lo que indican los registros oficiales.

De acuerdo con los pronósticos, este pulso de aire frío comenzará a ceder en los próximos días, con una recuperación gradual de las temperaturas. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia el cambio de estación y anticipó lo que podría ser un otoño con características más invernales de lo habitual en la región.

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