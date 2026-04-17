Durante el día se espera un cielo entre parcialmente nublado y con intervalos de sol, sin lluvias significativas en la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se ubican en valores otoñales, con una mínima cercana a los 14 °C y una máxima alrededor de los 20 °C.

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El viento sopla de forma moderada, predominando desde el sector sureste, lo que aporta algo de frescura, especialmente hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad, se mantiene relativamente alta, lo que puede generar una sensación térmica algo más fresca en momentos del día.

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Cómo sigue el clima

Para los próximos días, el tiempo se mantendría estable en general, aunque con aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias hacia el domingo y comienzos de la semana próxima.

Resumen rápido

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* 🌡️ Temperatura: 14 °C / 20 °C

* ☁️ Estado del cielo: parcialmente nublado

* 💨 Viento: moderado del sudeste

* 🌧️ Lluvias: bajas probabilidades hoy

Un día típico de otoño en la costa: agradable, pero con abrigo liviano a mano.