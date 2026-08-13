Cada partido de fútbol en el estadio José María Minella implica un importante despliegue policial. A partir de ahora, la Provincia busca que ese operativo deje de impactar de manera directa sobre la seguridad cotidiana de Mar del Plata.

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El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), puso en marcha un nuevo esquema de planificación y conducción de los operativos futbolísticos que se realicen en el estadio.

La principal modificación es que la conducción de estos dispositivos quedará en manos de una estructura policial especializada: la Dirección de Eventos Futbolísticos. De esta manera, se busca que la organización de los partidos sea absorbida principalmente por personal preparado específicamente para trabajar en espectáculos deportivos masivos.

El objetivo es concreto: que un partido en el Minella no implique retirar una cantidad significativa de policías de las calles de Mar del Plata.

Hasta ahora, la magnitud de determinados encuentros podía demandar una importante cantidad de efectivos de las comisarías y dependencias locales. Con la nueva planificación, esos recursos podrán permanecer destinados a las tareas habituales de prevención y respuesta frente al delito.

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Las jefaturas departamentales, comisarías y dependencias jurisdiccionales mantendrán igualmente participación en el dispositivo, particularmente en el denominado tercer anillo de prevención, pero la conducción del operativo futbolístico estará concentrada en la estructura especializada.

La medida busca generar una división más clara de funciones: por un lado, efectivos capacitados específicamente para la seguridad en espectáculos deportivos; por otro, las fuerzas territoriales concentradas en los barrios, con la misión de atender las demandas de seguridad de los vecinos.

El cambio cobra especial importancia por la complejidad que pueden adquirir los partidos de fútbol con grandes convocatorias. El ingreso y egreso de los hinchas, los desplazamientos hacia el estadio, la circulación vehicular y la posibilidad de conflictos requieren dispositivos que involucran una gran cantidad de personal.

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Desde la Provincia consideran que esa demanda debe ser absorbida principalmente por las unidades especializadas, sin que el sistema general de seguridad de la ciudad pierda capacidad operativa.

El nuevo esquema también apunta a profesionalizar los operativos dentro y alrededor del estadio. El personal afectado recibe capacitación específica para intervenir en situaciones de concentración masiva de personas, mediación y resolución de conflictos, además de herramientas vinculadas con la seguridad y el bienestar de quienes concurren a los espectáculos.

La planificación estará coordinada para cada evento por la Dirección de Eventos Futbolísticos, que trabajará junto con las unidades especializadas y los efectivos capacitados para este tipo de intervenciones.

La apuesta de la Provincia es que el cambio permita mejorar la seguridad en los partidos sin generar un efecto negativo puertas afuera del estadio. Es decir, que los miles de hinchas que concurran al Minella tengan un operativo acorde a la magnitud del evento, pero que al mismo tiempo las comisarías puedan continuar con sus tareas habituales.

En Mar del Plata, donde el estadio volverá a concentrar distintos eventos futbolísticos, la nueva modalidad apunta a resolver una vieja tensión: cómo garantizar un fuerte operativo en el Minella sin dejar con menos policías a los barrios.

Con la reorganización, la Provincia pretende que cada partido tenga su propio dispositivo especializado y que la seguridad cotidiana de la ciudad no dependa de cuántos efectivos sean necesarios para custodiar un encuentro.