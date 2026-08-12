La Municipalidad de General Pueyrredon presentó la programación cultural y formativa de agosto para la Biblioteca Parlante, ubicada dentro de la Plaza Peralta Ramos (Colón y Dorrego). La agenda institucional contempla un abanico de actividades gratuitas orientadas a la inclusión, la literatura y la capacitación técnica para profesionales de la salud y el cuidado.

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El ámbito literario tendrá su espacio mañana a las 14:00 mediante un ciclo coordinado por Esmeralda Longhi Suárez y organizado por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (SEPBA) Filial Mar del Plata. En el encuentro -declarado de interés cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC)- se presentarán formalmente las obras Mujeres semilla, de la escritora Catalina Rizzo, y Ecos de un corazón enamorado, de María del Carmen Maldonado.

Dentro de la grilla acordada, los miércoles en los turnos de las 10:00 y las 11:15 se llevan a cabo las visitas educativas tituladas Conocer la biblioteca, una propuesta pensada para delegaciones escolares de todos los niveles, grupos e instituciones.

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Durante un recorrido de 50 minutos, los participantes se aproximan a la historia del recinto, conocen los soportes de audiolibros y cine con audiodescripción, aprenden pautas de convivencia con personas ciegas o con disminución visual, experimentan el uso del bastón e incorporan nociones básicas del Sistema Braille. Para asistir a estas instancias se requiere la solicitud previa de un turno comunicándose al número 223 690 7524.

A su vez, el área formativa desplegará los lunes 24 y 31, de 14:00 a 16:00, el curso Desafíos en cuidados paliativos, estructurado para actualizar los conocimientos de cuidadores domiciliarios con certificación oficial en el abordaje de personas mayores con demencia.

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La capacitación abarcará cuatro encuentros consecutivos en las instalaciones de la biblioteca, otorgará certificación e inscripción previa a través de la web municipal (www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1096), contando con la disertación de Amalia Aramburu, Paula Contreras y Pablo Della Savia, bajo la coordinación de la Dirección de Personas Mayores.

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