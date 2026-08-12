Una investigación de la Comisaría Decimosegunda derivó en tres allanamientos en Mar del Plata, donde la Policía secuestró 13 celulares, vehículos, un inhibidor de señal y otros elementos considerados de interés para la causa.

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Los operativos se realizaron por orden del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de Adrián Bombini, con intervención de la UFI N° 5, encabezada por Fernando Berlingeri. La causa está caratulada como “Averiguación de ilícito - Encubrimiento”.

El principal procedimiento se concretó en una vivienda de Puan al 9500. Allí fueron identificados dos jóvenes de 19 y 17 años, quienes quedaron imputados en la investigación.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 13 teléfonos celulares, una computadora portátil, un disco sólido, un pendrive y un inhibidor de señal. También hallaron un arma de utilería, tres manoplas, una vaina servida, alcohol incendiario y un soplete.

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Además, encontraron documentación de una Ford Ranger con pedido de secuestro, una moto Motomel Skua con las numeraciones de cuadro y motor suprimidas y un Chevrolet que tenía pedido de secuestro desde el 26 de julio de 2011. Los otros allanamientos, realizados en Tetamanti al 1900 y Ciudad de San Cayetano al 3100, no arrojaron resultados de interés.

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La investigación comenzó a partir del análisis de cámaras públicas y privadas, testimonios y publicaciones en redes sociales. Las tareas están relacionadas con dos incendios ocurridos el 1° y el 14 de julio en el depósito judicial ubicado en Nasser y Garay. También se investiga la vinculación con la Ford Ranger robada el 15 de mayo en jurisdicción de Estación Chapadmalal.

Por disposición de la Fiscalía y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los dos jóvenes fueron notificados de la formación de la causa y posteriormente recuperaron la libertad bajo los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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