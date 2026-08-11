La Municipalidad, a través de la Delegación de Batán y bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana, informó que durante los últimos 30 días se repararon 75 cuadras de tierra y se erradicaron 50 microbasurales y restos de poda en distintos sectores de la zona.

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Las tareas incluyeron intervenciones con maquinaria vial en arterias principales y recorridos de transporte público, abarcando calles como Héroes de Malvinas, 48, 50 y Salvador Allende en Batán; 159, Pura Sagasta, 158, R. Castro y Juan Domingo Perón en El Morrito; el trayecto de colectivos en Ignacio Olan y Lobería, en Parque Palermo; y las calles 4, 7, 9 y 11 del barrio El Frutillar.

En materia de higiene urbana, y en conjunto con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), se realizaron operativos de retiro de residuos acumulados en la vía pública y en el barrio Colinalegre.

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Desde el Municipio recordaron que está prohibido arrojar basura en sectores no habilitados y señalaron que los vecinos pueden denunciar el volcamiento clandestino a través de la línea gratuita 147.

Las tareas se completaron con trabajos de corte de césped y mantenimiento de espacios verdes comunitarios en distintos puntos del área de influencia de la delegación.

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