La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado para este miércoles y anunció una movilización a las 15:00 en la sede del CCT Mar del Plata (11 de Septiembre 2626), en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.

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En este sentido la secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, remarcó la continuidad de las protestas al señalar que “en Mar del Plata y en todo el país la docencia universitaria vuelve a tener medidas de fuerza porque el Gobierno nacional sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario hace casi 300 días”.

Ante esta situación, la dirigente confirmó la adhesión del gremio a la jornada de protesta nacional: “Nos sumamos a la propuesta de nuestra Federación, la CONADU, para realizar un paro de 24 horas este 12 de agosto”.

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Asimismo, expresó su preocupación por la situación que afecta al sector científico y tecnológico, alertando sobre “el desmantelamiento en curso en el sistema científico tecnológico con despidos en el CONICET y en varios organismos de ciencia y tecnología”.

Ante esto, invitó a la comunidad a sumarse de manera simbólica para respaldar la labor nacional: “Vamos a ir con las camisetas de Argentina, con banderas de Argentina porque la ciencia y la tecnología son nuestro orgullo y es por eso que hay que defender a sus trabajadores y a un sistema que da respuestas a los grandes problemas de nuestro país permanentemente”.

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