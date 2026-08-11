El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito 5 llevó a cabo su 55ª Asamblea General Ordinaria con la participación de 127 representantes, en un formato híbrido que combinó la presencialidad en Mar del Plata con la conexión virtual desde delegaciones de la región.

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El encuentro fue encabezado por la Mesa Directiva integrada por el presidente Diego Haag, la secretaria Vanesa Rodríguez y el tesorero Eduardo Velilla.

Durante la sesión, los asambleístas aprobaron por amplia mayoría la Memoria Anual y el Cuadro Demostrativo de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2025, además de ratificar el Proyecto de Gastos y Cálculo de Recursos con proyección al presupuesto general de 2027.

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Uno de los aspectos destacados fue la incorporación de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones, mediante el uso de una aplicación de votación que complementó el sistema tradicional de mano alzada, con el objetivo de optimizar la dinámica y garantizar la transparencia del proceso.

Asimismo, desde la conducción subrayaron la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia institucional y profundizar el vínculo con los profesionales del distrito.

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De cara al próximo período, se establecieron como ejes de gestión la articulación con escuelas técnicas, el fortalecimiento de instancias de capacitación frente a los cambios tecnológicos y la adecuación edilicia de las delegaciones ante el avance de las gestiones digitales.

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Al cierre, Haag destacó el crecimiento sostenido de la participación colegiada en los últimos años.

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