El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende abrirá sus puertas a la comunidad este domingo 16 de agosto para celebrar el Día de las Infancias. La jornada comenzará a las 12 en el predio ubicado en avenida Juan B. Justo 6701, con entrada libre y gratuita.

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La propuesta es organizada por trabajadores del hospital, la dirección y gremios como Salud Pública, Cicop y ATE. Durante el encuentro habrá inflables, pinta caritas, juegos para distintas edades, ferias, espectáculos en vivo y distintas propuestas culturales.

Además, las familias podrán participar de una plantación de árboles como actividad de concientización ambiental. También funcionará una carpa sanitaria instalada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se desarrollará una jornada de promoción y prevención de la salud destinada a adultos.

Campaña de donación de juguetes

En el marco de los festejos, el hospital continúa con una campaña solidaria para reunir juguetes nuevos o en buen estado, que serán entregados a los niños y niñas que participen de la jornada.

Las donaciones se reciben hasta este viernes inclusive en el hall central del HIGA, en el puesto del servicio de Atención a la Comunidad.

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El festejo será el domingo 16 de agosto desde las 12, en el predio del Hospital Alende, con acceso libre y gratuito.

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