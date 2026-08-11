El conflicto laboral en el frigorífico Sadowa continúa y desde el Sindicato de la Carne de Mar del Plata denunciaron que varios trabajadores despedidos todavía no recibieron los pagos correspondientes.

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Walter Verón, integrante del Sindicato de la Carne, explicó a El Marplatense que el último grupo de trabajadores fue despedido el 31 de julio y que ese día no se les permitió ingresar al establecimiento. Posteriormente, recibieron los telegramas de despido, aunque hasta el momento no habrían cobrado las indemnizaciones correspondientes.

La situación, según detalló el dirigente sindical, también alcanza a empleados que fueron despedidos durante junio y a mediados de julio, quienes permanecen a la espera del pago de las indemnizaciones.

A esta situación se suman otras obligaciones laborales pendientes. Verón señaló que la empresa mantiene deudas correspondientes a una parte del aguinaldo, además de feriados y vacaciones que quedaron sin abonar a trabajadores, incluso en casos de personas que ya habían utilizado sus días de descanso.

Desde el Sindicato de la Carne mantienen el reclamo por el cumplimiento de los pagos pendientes y siguen de cerca la situación de los trabajadores afectados por los despidos.

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