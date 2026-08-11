La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) presentará este viernes 14 a las 18:00 el libro La política exterior de Milei: entre la ideologización local y las tensiones del sistema global, en el Aula 24 (Nivel 7) de la unidad académica, con acceso libre y gratuito.

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La publicación, editada por Amílcar Salas Oroño y con prólogo de María Cecilia Míguez, fue lanzada bajo el sello de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) y reúne una investigación colectiva desarrollada por docentes, graduados y estudiantes de la carrera de Ciencia Política.

El equipo autoral está integrado por Camila Arroyo, Camila Caballero, María Sol Chetelein, Daiana Fornaso Gago, Nafkin Sofía Arregui Groenewold, Paloma Milagros Kelly, Catalina Maiz, Iván Javier Massimiliani, Hernán Ramírez y Agustina Teper.

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La obra propone un análisis crítico de la política exterior argentina actual, planteando una ruptura con las doctrinas históricas de la cancillería al priorizar la alineación ideológica por sobre criterios de pragmatismo o interés nacional.

Asimismo, el volumen busca articular el rigor académico con una perspectiva de divulgación orientada a la ciudadanía.

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El encuentro, impulsado por el Observatorio de Política Internacional (OPI) y el Departamento de Ciencia Política, se estructurará en un panel institucional de apertura y una mesa de exposición a cargo de los autores.

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