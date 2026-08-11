Mar del Plata se ubicó entre los tres destinos turísticos más buscados por los argentinos para el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, según un informe elaborado por la plataforma Booking.com, que posicionó a la localidad bonaerense en el segundo lugar del ranking nacional.

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El listado es encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por Mar del Plata y San Carlos de Bariloche, en un escenario que combina opciones urbanas, costeras y de montaña para el receso invernal.

El informe subraya que la oferta gastronómica, cultural y de descanso consolida a Mar del Plata como un destino atractivo durante todo el año, complementando la demanda de otros puntos turísticos del país.

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El top 5 de destinos más consultados se completa con Villa Carlos Paz, en Córdoba, y Tandil, en la provincia de Buenos Aires.

En este marco, la gerente general de Booking.com para Argentina, Jimena Gutiérrez, señaló que las escapadas de corta duración continúan impulsando el turismo interno y destacó que el 73% de los viajeros busca que su gasto tenga impacto directo en las economías locales.

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