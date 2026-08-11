La exportación fue realizada por la firma IWIK S.A. e incluyó productos de las marcas Pampa D’Oro y La Colmena de Cristal, además de una innovadora línea de miel con cacao.

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El despacho se concretó el lunes 10 de agosto y tuvo coordinación logística desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, desde donde se realizó la consolidación para el embarque internacional. Entre los productos enviados se destacó especialmente la miel con cacao de Pampa D’Oro, una propuesta que busca diferenciar la oferta argentina mediante el desarrollo de productos elaborados y listos para la comercialización en góndolas internacionales.

Desde el consorcio señalaron que la operación representa la apertura de Paraguay como nuevo destino comercial y ratifica el potencial exportador de las mieles producidas en el sudeste bonaerense. Además, remarcaron que el proyecto busca romper con el esquema tradicional de exportación de miel a granel, apostando a productos terminados con marca propia, diseño, rotulación adaptada y mayor valor agregado en origen.

La llegada al mercado paraguayo requirió un proceso previo de adecuación técnica y comercial que incluyó el registro de productos, la adaptación de etiquetas y la preparación de la documentación exigida por las autoridades del país vecino. Según explicaron desde MDP Honey, estos pasos constituyen algunos de los principales desafíos para el ingreso de alimentos fraccionados a nuevos mercados internacionales.

El consorcio destacó además el acompañamiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo que colabora en la certificación y habilitación de plantas elaboradoras para cumplir con las exigencias sanitarias y documentales de cada destino comercial.

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Otro de los aspectos resaltados fue el trabajo asociativo entre las empresas integrantes. Desde MDP Honey sostienen que la integración de capacidades productivas, técnicas y comerciales permite garantizar calidad, volumen y continuidad en las operaciones internacionales, factores clave para consolidar relaciones comerciales de largo plazo.

Juan Cruz Hernández, socio de EIRETE S.A., afirmó que la exportación representa un paso significativo para el crecimiento del proyecto y destacó que el trabajo conjunto dentro del consorcio permite acceder a nuevos mercados con productos competitivos y estándares acordes a las exigencias internacionales.

Por su parte, Leonardo Dorsch, representante de Grupo Terra Argentina, puso el foco en la innovación como herramienta para generar valor agregado. En ese sentido, señaló que la buena recepción de la miel con cacao demuestra la importancia de desarrollar productos diferenciados que permitan competir en mercados internacionales con identidad propia.

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El presidente de IWIK S.A., Diego Pazos, destacó que durante este año el consorcio logró abrir dos mercados de exportación para sus productos: Estados Unidos y Paraguay. Según indicó, estos avances reflejan la capacidad del grupo para posicionar las mieles argentinas en el exterior y construir vínculos comerciales sostenibles.

La operación hacia Paraguay se suma a la reciente exportación de miel fraccionada marca Miraflores a Estados Unidos, una iniciativa que marcó el regreso de la miel fraccionada elaborada en Mar del Plata al mercado estadounidense después de más de veinte años.

Con esta nueva apertura comercial, MDP Honey continúa avanzando en una estrategia orientada a diversificar mercados, fortalecer la presencia internacional de productos regionales y demostrar que la combinación de calidad, innovación y trabajo colaborativo puede potenciar la competitividad de la producción apícola argentina en el mundo.