Luego de meses de reclamos impulsados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, el Estado Nacional dispuso que Camuzzi avance con la finalización de la Planta Compresora de Las Armas, una infraestructura considerada clave para el abastecimiento energético de Mar del Plata y distintos puntos de la Costa Atlántica.

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La obra había quedado paralizada pese a presentar un importante grado de avance. Desde comienzos de año, STIGAS había advertido sobre la situación y reclamado que se retomaran los trabajos para evitar el deterioro de la infraestructura y el riesgo de perder una inversión ya realizada por el Estado.

A partir de la decisión de avanzar con la finalización, Camuzzi comenzó a desarrollar las instancias técnicas y económicas necesarias para determinar los trabajos pendientes. En ese marco, se realizaron inspecciones en la planta para conocer su estado actual y establecer los costos que demandará completar la obra.

Además, fue contratada la empresa SECCO para intervenir en esta nueva etapa. De acuerdo con las primeras estimaciones, los trabajos podrían extenderse durante aproximadamente seis meses, una vez cumplidas las instancias necesarias para poner en marcha la ejecución.

Desde STIGAS destacaron que la decisión representa un avance luego de los distintos reclamos realizados durante los últimos meses. El sindicato llevó adelante recorridas por la obra, presentaciones institucionales, entrevistas y comunicados públicos para visibilizar la situación de la planta.

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El secretario general de STIGAS Costa Atlántica, Ezequiel Serra, sostuvo que desde la organización “desde el primer día” plantearon que la Planta Compresora de Las Armas debía terminarse.

“No tenía ningún sentido abandonar una obra con semejante nivel de avance y con la importancia estratégica que tiene para nuestra región. Hoy existe una decisión concreta del Estado para que Camuzzi la finalice y eso representa un avance enorme después de tantos meses de reclamo”, afirmó.

Serra remarcó que ahora será necesario avanzar rápidamente con las cuestiones técnicas y económicas para que la decisión se traduzca en el reinicio efectivo de los trabajos.

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“Defender esta obra fue defender una inversión que ya hizo el Estado argentino, pero fundamentalmente fue defender el futuro energético de Mar del Plata y de toda la Costa Atlántica”, sostuvo el dirigente gremial.

Desde STIGAS señalaron que continuarán realizando un seguimiento de la situación para que la obra avance hasta su finalización y la planta pueda cumplir con el objetivo para el que fue proyectada.