En un escenario marcado por una creciente preocupación por la inseguridad, vecinos de la zona norte de Mar del Plata pusieron en marcha un Mapa del Delito Digital para reunir información sobre los hechos que ocurren en distintos sectores de la ciudad y utilizar esos datos como respaldo para solicitar respuestas y medidas de prevención. La iniciativa tomó mayor visibilidad luego de un fin de semana en el que se produjeron tres homicidios en apenas 24 horas.

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El proyecto surgió entre habitantes de siete barrios comprendidos dentro de la jurisdicción de la Comisaría Séptima. La página funciona desde hace aproximadamente 20 días y está pensada para que víctimas o testigos puedan incorporar los episodios de los que tengan conocimiento. Además, los propios impulsores elaboraron un tutorial para facilitar la utilización de la plataforma.

La intención es conseguir la participación de la mayor cantidad posible de ciudadanos para que los casos no queden únicamente en conversaciones entre vecinos. A partir de la acumulación de información, buscan identificar cuáles son los sectores con mayor cantidad de hechos y qué modalidades aparecen con más frecuencia, construyendo así un panorama territorial de la inseguridad.

El mapa nació como una derivación de un grupo de WhatsApp que había sido creado por autoridades locales para que los vecinos pudieran solicitar asistencia urgente frente a situaciones delictivas. Con el tiempo, algunos participantes abrieron un segundo espacio para discutir propuestas y posibles medidas sin interferir con el canal destinado exclusivamente a emergencias.

De esa organización surgió posteriormente la propuesta de ordenar y sistematizar los datos que circulaban diariamente. Una vez que exista un volumen suficiente de registros, los vecinos planean confeccionar un informe y entregárselo al Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Pablo Lacedonia, con la expectativa de que pueda articular gestiones tanto con dependencias municipales como provinciales.

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La aparición de la herramienta se da en paralelo con diferentes manifestaciones vecinales. El miércoles pasado, autoconvocados y familiares de víctimas se concentraron frente a la Jefatura Departamental de Mar del Plata para exigir respuestas y mayores patrullajes. Durante la protesta se produjeron empujones e incidentes con efectivos provinciales.

Días antes, el 30 de julio, vecinos de Constitución habían convocado a un cacerolazo simultáneo en distintos puntos de la ciudad para reclamar más medidas preventivas. Los pedidos estuvieron atravesados por episodios de robos violentos, entraderas y ataques de motochorros denunciados en las últimas semanas.

Por otra parte, el Congreso Vecinal de General Pueyrredon solicitó utilizar la Banca 25 del Concejo Deliberante para plantear la situación que atraviesan diferentes zonas y presentar propuestas de prevención. Desde el espacio aseguran haber elaborado un plan con participación de los propios vecinos y cuestionaron que aún no haya avanzado el tratamiento de una emergencia en seguridad.

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En paralelo a los reclamos, desde el Ejecutivo municipal trascendieron distintas medidas. Entre ellas aparece la posible incorporación de unos 200 efectivos de fuerzas federales desde septiembre, junto con 17 nuevos móviles adquiridos por el Municipio, de los cuales 12 serían destinados a la Policía Bonaerense.

También se prepara una licitación destinada al mantenimiento de 1.383 cámaras de videovigilancia distribuidas en distintos puntos de Mar del Plata, en medio de cuestionamientos vecinales por el funcionamiento del sistema de monitoreo.

Con el nuevo mapa, los impulsores buscan convertir los episodios que los habitantes comunican diariamente en una base de información organizada que permita dimensionar lo que sucede en cada sector y fortalecer con datos concretos los pedidos de mayor seguridad.

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