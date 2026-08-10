Un accidente se registró este lunes en el interior del predio de disposición final de residuos de Mar del Plata, cuando una parte de un contenedor se desprendió de los pernos que la sujetaban y terminó golpeando a una de las personas que se encontraba en el lugar realizando tareas de recuperación de materiales reciclables.

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Según las primeras informaciones, varias personas se encontraban alrededor del equipamiento mientras se desarrollaba el movimiento de descarga de uno de los contenedores que son trasladados en camiones. En esas circunstancias, una de las partes del contenedor se desprendió de manera repentina y alcanzó a uno de los recicladores.

El SAME recibió el pedido de asistencia, el herido es un hombre de 28 años, que se encontraba consciente al momento de la atención, aunque presentaba somnolencia y un traumatismo de cadera por una presunta fractura.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para continuar con la evaluación y el tratamiento correspondiente.

Otras personas que se encontraban en las inmediaciones también habrían sido alcanzadas durante el incidente, aunque no requirieron traslado. El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban trabajando en el predio y se investigan las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento del componente del contenedor.

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