Desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto, de 9 a 14, los dispositivos funcionarán en el CIC Malvinas, ubicado en Santa Cruz 8003, y en la Sociedad de Fomento Coronel Dorrego, de Termas de Río Hondo 2060.

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En ambos espacios se ofrecerán vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en los CAPS y charlas de prevención sobre dengue y el ABC del ACV.

En el CIC Malvinas también habrá atención odontológica para niños y adultos, controles para embarazadas, consultas ginecológicas, pediatría, talleres de salud bucal y un taller de RCP. Además, se realizará vacunación antirrábica gratuita el jueves 13, de 9 a 12, para perros y gatos mayores de tres meses.

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En la Sociedad de Fomento Coronel Dorrego habrá atención odontológica móvil durante jueves y viernes, un taller de odontopediatría y un curso de RCP el viernes a las 10. También se realizarán castraciones por orden de llegada, con un cupo de 15 animales por sede, y vacunación antirrábica el viernes de 9 a 12.

Por otra parte, el Consultorio Médico Móvil, destinado a mayores de 18 años, funcionará en el CIC Malvinas durante la semana, con atención de 9 a 14.

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Para consultar el cronograma completo y los requisitos para cada prestación se puede ingresar a mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

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