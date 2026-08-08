La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), presentó la agenda de agosto del Programa Almacenes Culturales, una iniciativa de la Dirección de Cultura Comunitaria que busca acercar diferentes expresiones artísticas y recreativas a los barrios.

Ads

Las propuestas son libres y gratuitas e incluyen teatro, danza, muralismo, artes plásticas, cine, circo y música, además de espacios de creación colectiva y actividades vinculadas con la salud y la integración comunitaria.

Entre las iniciativas se encuentra el proyecto muralístico "Almamuro", que este sábado 8 de agosto tendrá una jornada de 11 a 16 en la Asociación de Fomento San Eduardo de Chapadmalal, ubicada en calle 841 entre 16 y 18. También mantiene encuentros los jueves en la Escuela Secundaria N°83 de Chapadmalal y en la Escuela Municipal de Educación Secundaria N°217, en articulación con el CAPS Félix U. Camet, además de una actividad semanal los martes en el Hospital de Día del HIGA.

El Teatro Comunitario, por su parte, ofrece espacios en el Centro Gerontológico Vértiz los miércoles de 11 a 13 y en la Fundación CEPES los jueves de 14 a 18. A esto se suma "Teatro Adentro", que desarrolla talleres en las unidades penitenciarias N°15 y N°50 de Batán.

Las artes plásticas también forman parte de la agenda. En el Centro de Salud Jara se brindan talleres de cerámica, mosaico, textil y materiales reciclados los lunes de 13 a 17, mientras que la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales recibe los viernes, de 13.30 a 15.30, un taller de Arte Textil.

Ads

Durante agosto también habrá seminarios de moldería en yeso para cerámica y horneada a leña. Las primeras jornadas se realizarán los viernes 7 y 14, de 14 a 17, en el HIGA, y continuarán el 21 y 28 en la Sociedad de Fomento El Casal. Además, el seminario de Tapiz Comunitario "Mi paisaje" funciona los jueves de 10 a 12 en el Comedor Los Sin Techo del barrio Las Heras.

Dentro de "Expresión en Movimiento" se desarrolla "Preparándote a nacer", destinado a personas gestantes, con encuentros en los CAPS Alto Camet, N°1 y Belisario Roldán. El jueves 13, a las 10, habrá además una jornada especial por la Ley de Parto Respetado en el CAPS N°1, con participación de profesionales de la salud.

La Danza Comunitaria tendrá clases todos los martes en la Asociación de Fomento Villa Primera, mientras que durante el mes se realizarán seminarios intensivos en el Centro de Salud Jara y el Centro Gerontológico Vértiz. También continúa la propuesta Movimiento Consciente e Integral, los jueves a las 9 en el CAPS N°1.

Ads

Otra de las alternativas será un seminario de circo de cinco encuentros en la carpa La Audacia, ubicada en el predio de la Laguna de los Padres junto al Museo José Hernández. Estará destinado a estudiantes de escuelas secundarias públicas e incluirá acrobacia de piso, telas, cama elástica y malabares.

Para los jóvenes también funcionarán los Encuentros Musicales Creativos, con guitarra, percusión, murga, teatro y creación de canciones. Las reuniones serán los jueves a las 15 en el Polideportivo "Islas Malvinas" del barrio Félix U. Camet.

La programación se completa con "Comunidad en Juego", que tendrá encuentros en Chapadmalal y una jornada especial el martes 12 en el CAPS N°1 vinculada con la prevención de la tuberculosis. En el área audiovisual, "Almacine" continuará con "Cine al paso", un espacio dedicado a la realización de un spot de promoción de la salud junto al Centro de Ex Combatientes de Malvinas y usuarios del Departamento de Salud Mental.

En el marco del Mes de las Infancias, "Experiencia Zoquete" recorrerá diferentes instituciones durante agosto. El espectáculo itinerante llegará a las escuelas primarias N°29 y N°5, los jardines municipales N°11 y N°19, el Jardín N°33, los CAPS Alto Camet y Belisario Roldán y la Sociedad de Fomento Villa Primera.

La grilla completa y las características de cada iniciativa pueden consultarse en el sitio oficial de Cultura Comunitaria del Municipio.

Puede interesarte