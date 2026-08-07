Trabajadores despedidos del frigorífico Arg-Ita, ex Sadowa, realizaron este viernes por la mañana una protesta frente a la planta para exigir el pago de las indemnizaciones que, según denunciaron, la empresa aún no abonó.

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La manifestación comenzó alrededor de las 10 en el acceso al establecimiento, donde los exempleados expresaron su malestar por el incumplimiento de las obligaciones laborales y reclamaron una respuesta por parte de la firma.

Los trabajadores señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde los despidos, continúan sin percibir las indemnizaciones que les corresponden, situación que calificaron como insostenible en el actual contexto económico.

Con la protesta, buscaron visibilizar el conflicto y reclamar que la empresa regularice la situación, mientras aguardan avances que permitan resolver el reclamo de los despedidos.

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