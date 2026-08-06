Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) avanzó con el proceso licitatorio para ejecutar obras de completamiento de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en el barrio El Martillo. La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada Nº20/26 se realizó en la sede central de la empresa municipal, con un presupuesto oficial de $108.621.226 y un plazo de ejecución previsto en 90 días.

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El proyecto contempla la instalación de 355 metros de cañerías de PVC destinadas a la red de agua potable, además del empalme con la infraestructura existente y la ejecución de 29 conexiones domiciliarias en Pehuajó (entre Sicilia y Génova) y en Génova y Génova Bis (entre Pehuajó y Udine).

En cuanto al sistema cloacal, los trabajos incluyen el tendido de 234 metros de cañerías colectoras, la construcción de seis bocas de registro y la realización de 31 conexiones domiciliarias sobre Génova Bis y Sicilia (entre Pehuajó y Udine).

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La intervención también prevé la reconstrucción de veredas, pavimentos y sectores engranzados que resulten afectados por las tareas de excavación necesarias para la instalación de la nueva infraestructura.

Luego de la recepción de las propuestas presentadas por las empresas oferentes, la documentación fue remitida a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, que analizará las presentaciones para determinar cuál será la firma encargada de llevar adelante la obra.

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