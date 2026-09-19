El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a Héctor Lorenzo Andersen, ex sargento primero del Ejército Argentino, a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de dos soldados voluntarias en 2022, en el cuartel de Azul, donde estaban bajo su mando.

Ads

El tribunal -integrado por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini- consideró acreditada la autoría del delito de abuso sexual simple y valoró los planteos con perspectiva de género impulsados por el fiscal general subrogante Carlos Fioriti y la defensora pública de víctimas Inés Jaureguiberry.

Además de la pena, la sentencia dispuso que Andersen deberá abonar una reparación económica de cinco millones de pesos a cada una de las damnificadas. También le impuso la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 500 metros de las víctimas y sus familiares.

Puede interesarte

En el mismo fallo, se estableció la obligación de que el condenado participe del programa Dispositivo Masculinidades, implementado por el Patronato de Liberados y la Municipalidad de Azul. Asimismo, el tribunal exhortó al Ministerio de Defensa y al Ejército Argentino a implementar protocolos de acompañamiento interdisciplinario, confidencialidad y registro estadístico ante denuncias por delitos contra la integridad sexual en el ámbito castrense.

Ads

Ads