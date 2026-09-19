Una quesería de Mar del Plata denunció una presunta estafa millonaria luego de detectar que 33 operaciones de venta no habían sido abonadas, pese a la presentación de comprobantes de pago. La investigación derivó en la detención de una mujer de 25 años durante un allanamiento realizado en Quequén.

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Según la pesquisa, la acusada habría concretado compras utilizando constancias de transferencias apócrifas, lo que le permitió retirar mercadería que luego era trasladada hacia la localidad de Quequén.

Las operaciones se habrían realizado entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre, con pedidos efectuados de manera telefónica a la firma marplatense. En cada caso, la mujer enviaba un supuesto comprobante de pago y posteriormente un comisionista retiraba los productos.

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La maniobra salió a la luz cuando la empresa detectó irregularidades en sus registros contables y advirtió que los fondos no habían ingresado a sus cuentas. Posteriormente, la denuncia fue presentada el 11 de septiembre ante la Justicia.

Con la identificación de la sospechosa y su domicilio, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial Mar del Plata ordenó un allanamiento en Quequén, donde se secuestraron 95 piezas de queso, teléfonos celulares, una balanza, anotaciones y dinero en efectivo.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº10 de Mar del Plata, que investiga el alcance del perjuicio económico y la posible participación de otras personas en la operatoria.

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La imputada fue trasladada a la ciudad, se negó a declarar y recuperó la libertad, aunque continúa vinculada a la causa por el delito de estafa.

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