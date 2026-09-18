La jueza de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Rosa Frende, dictó la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria para Ulises Abel Cristiano, comerciante imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Sebastián Nazareno García, de 16 años, ocurrido el 16 de agosto frente al local Química Imperio en avenida Champagnat y Saavedra.

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La resolución hizo lugar al pedido de la fiscal de la UFI N°4, Constanza Mandagarán, y rechazó los planteos de la defensa, que había solicitado la libertad del acusado bajo la figura de legítima defensa o exceso en la misma.

La magistrada consideró que la evidencia reunida descarta la existencia de un enfrentamiento armado. Entre los elementos valorados se incluyen el análisis de cámaras de seguridad, pericias balísticas y el cotejo de vainas servidas, que dieron cuenta de siete detonaciones coincidentes con el arma secuestrada al imputado.

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Asimismo, se incorporaron contradicciones entre la versión del acusado y la llamada al 911 realizada tras el hecho, lo que reforzó la hipótesis acusatoria. También se dispuso la apertura del teléfono celular del imputado para peritajes informáticos y nuevas evaluaciones sobre elementos secuestrados en la causa.

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