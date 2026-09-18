El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó el funcionamiento de la atención primaria de salud en Mar del Plata y sostuvo que una gran cantidad de consultas que llegan al Hospital Interzonal General de Agudos podrían ser resueltas en los centros de menor complejidad del municipio.

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En ese sentido, el funcionario apuntó directamente contra la situación sanitaria del distrito y señaló que la falta de atención primaria genera una mayor presión sobre el hospital provincial. “Si nosotros tuviéramos el Interzonal como corresponde, en vez de ocuparse de los pacientes crónicos del PAMI, que deberían tener su lugar de atención, o de la atención primaria que Mar del Plata no resuelve, podríamos derivar de los distritos de la región los pacientes más complejos, neuroquirúrgicos, urgencias difíciles”, sostuvo.

Kreplak explicó que el Interzonal debería concentrarse en los casos de mayor complejidad y remarcó que durante los últimos años se incorporó equipamiento para fortalecer ese perfil. “En este último tiempo pusimos un resonador, un angiógrafo, un nuevo tomógrafo, entonces están mucho más equipados para resolver cuestiones de alta complejidad que deberíamos ser las que priorizáramos en este hospital”, afirmó.

El ministro fue particularmente crítico con la cantidad de consultas de baja complejidad que recibe actualmente el establecimiento. Según sostuvo, “cerca del 80% de las consultas que tenemos en el hospital son de baja complejidad y podrían resolverse de esta manera”, en referencia al fortalecimiento de la atención primaria y la continuidad de los cuidados.

En esa línea, Kreplak habló de una “doble preocupación” y señaló “la falta de responsabilidad por parte del distrito en no desarrollar una atención propia, al menos para los niveles más bajos, para nosotros llamaríamos un código verde, para atención primaria”. Según explicó, esto permitiría “desagotar cerca del 80% de las consultas que tenemos en el hospital”.

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La situación también repercute sobre la disponibilidad de camas, ya que la permanencia de pacientes que podrían ser atendidos en otros niveles del sistema limita la posibilidad de recibir derivaciones de mayor complejidad desde otros distritos de la región. “Al estar con tantos pacientes”, explicó Kreplak, se dificulta que el Interzonal pueda funcionar como referencia para las urgencias y patologías más complejas.

El ministro también señaló que en el último año y medio aumentó un 90% la cantidad de atenciones en las UPAs y que se realizaron modificaciones para ampliar la capacidad de respuesta. Sin embargo, insistió en que el fortalecimiento de la atención primaria resulta central para evitar que el hospital provincial continúe absorbiendo consultas que podrían resolverse en el primer nivel de atención.

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