Un incendio de importantes dimensiones se registró en una vivienda ubicada en la zona de Fleming y Solís y demandó alrededor de seis horas de trabajo por parte de los bomberos para lograr controlar y extinguir completamente las llamas.

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El siniestro se produjo en una propiedad que, según se estableció durante el operativo, no se encontraba habitada. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el inmueble pertenecería a un propietario acumulador, una situación que habría contribuido a la complejidad de las tareas de extinción.

Ante la magnitud del incendio, trabajaron efectivos del Cuartel Puerto, con apoyo de personal y recursos del Cuartel Centro. Las dotaciones debieron desarrollar una extensa tarea para poder acceder a los distintos sectores de la vivienda y sofocar los focos.

El fuego permaneció activo durante varias horas y los trabajos se extendieron aproximadamente por seis horas hasta lograr la extinción total y controlar la situación.

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No se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio. Una vez finalizadas las tareas, se inició el relevamiento correspondiente para determinar las circunstancias en las que se originó el fuego.

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