La audiencia judicial por el pedido de prisión preventiva contra Ulises Cristiano, el comerciante acusado de matar a tiros a un adolescente de 16 años, ya se realizó y ahora la jueza de Garantías Rosa Frende deberá resolver entre este jueves y viernes. La defensa sostuvo durante la instancia que el hombre actuó en legítima defensa y presentó además un planteo subsidiario para modificar la calificación legal.

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“La audiencia fue a los dos fines, a debatir el pedido de prisión preventiva y a debatir, digamos, la oposición que nosotros hicimos a la prisión preventiva fundada en la legítima defensa y un planteo subsidiario de cambio de calificación legal”, explicó el abogado Ibar Sallaz.

El letrado señaló que ahora será la magistrada quien deberá tomar una decisión y remarcó que, incluso si mantiene la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, Cristiano continuará cumpliendo la medida en su domicilio. “Ahora tiene que resolver la jueza entre mañana y pasado. De todas maneras, lo que resuelva, por ejemplo, si mantiene, digamos, la prisión preventiva, él va a seguir en su casa”, afirmó.

En ese sentido, Sallaz sostuvo que durante la audiencia quedó establecido que el comerciante no regresará al complejo penitenciario de Batán. “No hay, ya quedó claro, digamos, en la audiencia que no hay la más mínima chance, digamos, de que vuelva al penal de Batán”, aseguró.

La defensa, además, anticipó que la resolución que adopte la jueza no necesariamente será definitiva para la situación procesal de Cristiano. Según explicó Sallaz, todavía existen pruebas pendientes que podrían ser incorporadas posteriormente para volver a solicitar la libertad del acusado.

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“Y después posteriormente, inclusive a eso, se puede volver a solicitar, con unas pruebas que todavía están pendientes, la libertad. Así que lo que se decide ahora tampoco es lo definitivo del todo”, sostuvo el abogado.

Cristiano está acusado por la Fiscalía de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el crimen de Sebastián García, de 16 años, ocurrido durante la madrugada del 16 de agosto en inmediaciones de Saavedra y Champagnat. La defensa sostiene que el comerciante actuó en legítima defensa frente a un presunto intento de robo.

“En el peor de los panoramas, él seguiría, que quedó claro, en la audiencia, en su casa y no hay la más mínima chance, digamos, de que vuelva al penal de Batán”, reiteró Sallaz al referirse al escenario que podría afrontar su representado mientras continúa la investigación.

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