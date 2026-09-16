Un total de cuarenta pingüinos de Magallanes que se encontraban en el ex Mar del Plata Aquarium -cerrado de forma definitiva en febrero de 2025- fueron trasladados a la reserva de la Fundación Bubalcó, ubicada en Guerrico, provincia de Río Negro, donde quedarán bajo resguardo y cuidado especializado.

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El operativo de reubicación se enmarca en el proceso de desocupación y reorganización del predio marplatense, en el que la sindicatura judicial debe definir el destino de la fauna remanente tras la quiebra del establecimiento.

Según se informó, los ejemplares fueron derivados a una institución de conservación de vida silvestre en la Patagonia.

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En ese sentido, los especialistas intervinientes explicaron que los pingüinos nacieron y fueron criados en condiciones de cautiverio, por lo que no cuentan con las habilidades necesarias para sobrevivir en mar abierto.

Ante este panorama, es que el traslado al predio de 34 hectáreas en Río Negro fue considerado la opción más adecuada para garantizar su bienestar.

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