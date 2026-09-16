La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante dos procedimientos junto a personal policial en los que rescató dos perros que se encontraban en grave estado de abandono y maltrato.

Ads

El primer operativo se realizó en una vivienda de Gutemberg al 5800, en el marco de una orden emitida por el fiscal Carlos Russo. En el lugar, los efectivos ingresaron a una finca cerrada y hallaron un perro de raza Cane Corso en estado crítico, rodeado de suciedad y restos óseos.

El segundo procedimiento tuvo lugar en Calle 511 al 1000 del barrio Acantilados, donde fueron rescatados dos perros de raza Golden que se encontraban atados, lesionados y sin cuidados básicos.

Puede interesarte

Según indicaron desde Zoonosis, ambos casos quedaron bajo seguimiento municipal, mientras se recordó la posibilidad de realizar denuncias formales por maltrato animal.

Ads

Ads