Zoonosis rescató dos perros en grave estado de abandono y maltrato
Los animales presentaban signos de desnutrición, lesiones y falta de atención veterinaria. Fueron asistidos tras los operativos y trasladados a hogares de tránsito.
La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante dos procedimientos junto a personal policial en los que rescató dos perros que se encontraban en grave estado de abandono y maltrato.
El primer operativo se realizó en una vivienda de Gutemberg al 5800, en el marco de una orden emitida por el fiscal Carlos Russo. En el lugar, los efectivos ingresaron a una finca cerrada y hallaron un perro de raza Cane Corso en estado crítico, rodeado de suciedad y restos óseos.
El segundo procedimiento tuvo lugar en Calle 511 al 1000 del barrio Acantilados, donde fueron rescatados dos perros de raza Golden que se encontraban atados, lesionados y sin cuidados básicos.
Según indicaron desde Zoonosis, ambos casos quedaron bajo seguimiento municipal, mientras se recordó la posibilidad de realizar denuncias formales por maltrato animal.