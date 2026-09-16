El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla recursos para obras de infraestructura vial vinculadas con Mar del Plata y su conexión con distintos puntos del centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

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Entre las intervenciones aparece el proyecto denominado “Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, tramo Mar del Plata - Olavarría / Azul”, que incluye sectores estratégicos del corredor vial que conecta a Mar del Plata con Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría.

Para 2027 se prevé una asignación de $240 millones para esta obra, de acuerdo con la información presupuestaria difundida. El proyecto forma parte de una intervención de mayor alcance sobre las rutas nacionales 226 y 3.

En el caso de la RN 226, la planificación contempla distintos trabajos destinados a mejorar las condiciones de circulación. La documentación técnica de Vialidad Nacional identifica tramos entre Mar del Plata y Olavarría para la ejecución de banquinas pavimentadas, carriles de sobrepaso y mejoras en determinados accesos e intersecciones.

El corredor tiene una importancia particular para Mar del Plata porque constituye una de las principales conexiones terrestres con Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría, además de ser utilizado para el transporte de cargas, la actividad productiva y el movimiento turístico. La planificación oficial ya había contemplado obras de Ruta Segura y mejoras entre Mar del Plata y Olavarría.

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La asignación prevista para 2027 se conoce en un contexto en el que el Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto ante el Congreso. La iniciativa establece las previsiones de ingresos y gastos para el próximo ejercicio y ahora deberá atravesar el tratamiento parlamentario, por lo que las partidas pueden sufrir modificaciones durante ese proceso.

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