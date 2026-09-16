Se realizó el cuarto encuentro en formato virtual, el cuál abordó la premisa de que una adecuada salud bucal previene enfermedad y, a su vez, es fundamental para el bienestar integral.

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La iniciativa forma parte de un ciclo que tiene como objetivo promover la salud integral de las mujeres que trabajan en el puerto, mediante la formación de referentes institucionales que difundan sus conocimientos preventivos y el uso de herramientas digitales aplicadas a la salud.

La primera jornada del ciclo estuvo enfocada en ginecología y se abordaron contenidos vinculados al autocuidado, la prevención y el acceso a tecnologías de salud.

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La segunda jornada estuvo enfocada en salud mental en distintas etapas de la vida y adicciones, se abordaron temáticas vinculadas al consumo problemático y el acompañamiento de padecimientos crónicos en adolescentes y adultos.

En el tercer encuentro se llevó adelante un taller abierto a toda la comunidad, con abordaje en Kinesiología y riesgos en el trabajo.

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Asimismo, se confirmó que el viernes 23 de octubre a las 14 se realizará el cierre presencial de los encuentros en el aula magna de la UTN, en el cuál se abordarán las enfermedades cardiovasculares en la mujer.

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