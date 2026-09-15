El 39,1% de los niños, niñas y adolescentes del aglomerado Mar del Plata-Batán depende de manera exclusiva de la atención pública estatal, según un relevamiento elaborado por el Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA junto al Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

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El dato, obtenido a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, representa el valor más alto desde que comenzó la serie en 2017 y alcanza en términos absolutos a 60.534 menores de edad.

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La cifra contrasta significativamente con el 25,4% registrado para el total de la población local. Si bien la falta de cobertura adicional alcanza al 43,1% en los sectores vulnerables e indigentes, el salto más pronunciado se dio en los hogares no pobres: la falta de cobertura médica privada u obra social en este grupo pasó del 10,9% en 2024 al 28,4% en 2025.

El fenómeno responde principalmente al deterioro sociolaboral y la pérdida de empleo formal en los adultos de la región.

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