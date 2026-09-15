FUNDAMI organiza su tradicional asado solidario para ayudar al Hospital Materno Infantil
La actividad será el sábado 26 de septiembre a las 12.30 en el Salón de Casineros, en Laguna de los Padres. Lo recaudado estará destinado a acompañar al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.
FUNDAMI realizará el próximo sábado 26 de septiembre una nueva actividad solidaria con el objetivo de continuar acompañando al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.
Se trata del Asado de la Primavera FUNDAMI, que comenzará a las 12.30 en el Salón de Casineros, ubicado en Laguna de los Padres. La propuesta invita a compartir un almuerzo y, al mismo tiempo, colaborar con la institución.
Desde FUNDAMI destacaron que cada entrada, mesa y aporte permite continuar acompañando a los chicos, madres y familias que reciben atención en el hospital.
Las personas interesadas en participar pueden comunicarse con la organización para reservar su lugar o realizar consultas sobre la jornada.
“Juntos dejemos huella” es la consigna elegida para esta nueva iniciativa solidaria.