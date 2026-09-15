FUNDAMI realizará el próximo sábado 26 de septiembre una nueva actividad solidaria con el objetivo de continuar acompañando al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

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Se trata del Asado de la Primavera FUNDAMI, que comenzará a las 12.30 en el Salón de Casineros, ubicado en Laguna de los Padres. La propuesta invita a compartir un almuerzo y, al mismo tiempo, colaborar con la institución.

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Desde FUNDAMI destacaron que cada entrada, mesa y aporte permite continuar acompañando a los chicos, madres y familias que reciben atención en el hospital.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse con la organización para reservar su lugar o realizar consultas sobre la jornada.

“Juntos dejemos huella” es la consigna elegida para esta nueva iniciativa solidaria.