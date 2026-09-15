El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, defendió la gestión municipal y aseguró que la seguridad es una de las principales prioridades del gobierno local. Lo hizo en diálogo con Radio Mitre, luego de las críticas formuladas por el funcionario bonaerense Carlos Bianco sobre la situación de Mar del Plata.

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Neme sostuvo que desde el inicio de la gestión se viene trabajando para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad y remarcó que el Municipio mantiene coordinación tanto con la Provincia como con las fuerzas federales. “La seguridad de nuestra ciudad, desde el inicio de la gestión, es una prioridad y así lo demostramos”, afirmó.

En ese sentido, destacó la presencia de 150 efectivos de fuerzas federales en Mar del Plata y señaló que el Municipio realiza inversiones para garantizar su alojamiento y movilidad. Según explicó, estos recursos llegaron luego de los reclamos realizados ante distintos niveles del Estado frente a la situación de inseguridad que atravesaba la ciudad.

El intendente también puso como ejemplo la evolución de la cantidad de patrulleros disponibles. Recordó que al comienzo de la gestión Mar del Plata contaba con 50 móviles para cubrir 63 cuadrículas, mientras que, de acuerdo con los especialistas en seguridad que mencionó, se necesitarían al menos dos vehículos por cuadrícula.

“Uno lo hizo, la verdad que con honestidad, con trabajo. Soy una persona que le gusta más el trabajo que hablar”, sostuvo Neme al reivindicar las gestiones realizadas para conseguir nuevos recursos destinados a la prevención del delito.

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Durante la entrevista, además, defendió el crecimiento productivo de Mar del Plata y cuestionó la distribución de recursos provinciales. “Es una ciudad muy grande, es la ciudad que más aporta en términos productivos de la provincia de Buenos Aires y es la que menos recibe”, aseguró.

Neme también recordó algunas de las políticas impulsadas por el Municipio en materia de seguridad y mencionó particularmente el abordaje de la denominada zona roja. Según planteó, se trató de una problemática histórica de distintos barrios de la ciudad y cuestionó que representantes del Gobierno provincial no hayan acompañado las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo local.

Finalmente, el intendente rechazó las críticas de Bianco y reivindicó el trabajo realizado por la gestión municipal. “Evidentemente o no está en la gestión diaria o no sabe lo que pasa en Mar del Plata y cómo trabajamos en Mar del Plata”, sostuvo, y remarcó: “Para nosotros la seguridad es una prioridad”.

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