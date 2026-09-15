Agustín Neme lanzó un fuerte mensaje dirigido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, a quienes cuestionó principalmente por la situación de la seguridad en la Provincia y por el vínculo de la administración provincial con Mar del Plata.

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“Si hay algo que está acéfalo hoy en día en la Argentina es la Provincia de Buenos Aires que usted conduce. Y principalmente en materia de seguridad”, expresó Neme al dirigirse a Kicillof. En ese sentido, hizo referencia a la situación del Conurbano y La Matanza y le reclamó al mandatario que explique cuál es su plan para enfrentar el delito.

El dirigente sostuvo que desde el municipio se destinan recursos a la compra de patrulleros, combustible, tecnología y tareas de prevención, además de la creación de la Patrulla Municipal. También aseguró que se reclama una mayor cantidad de efectivos y que se trabaja junto a fuerzas provinciales y federales.

En otro tramo, Neme endureció sus críticas contra las políticas bonaerenses. Cuestionó el uso de celulares por parte de presos en cárceles provinciales, la postura frente a una modificación del régimen penal juvenil y campañas como “Consumo Cuidado”. Asimismo, afirmó que organismos provinciales denunciaron penalmente al municipio luego de la puesta en marcha de la Patrulla Municipal.

Neme también apuntó directamente contra Carlos Bianco luego de que, según sostuvo, el funcionario provincial afirmara que una ciudad de más de 700 mil habitantes estaba “acéfala” porque su intendente no había respondido un mensaje.

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“Yo no gobierno contestando WhatsApps para satisfacer las necesidades políticas de un Ministro, gobierno ocupándome de los problemas todos los días”, respondió. Además, calificó aquella afirmación como una “irresponsabilidad institucional” y una “falta de respeto a todos los marplatenses”.

En su exposición, planteó una serie de reclamos hacia la Provincia vinculados con la cantidad de policías destinados a Mar del Plata, infraestructura, obras, recursos para el sistema educativo municipal, IOMA y la convalidación de construcciones y desarrollos urbanos. También volvió a mencionar la situación de Punta Mogotes.

Pese a las críticas, aseguró que las puertas continúan abiertas para trabajar con el Gobierno bonaerense, aunque advirtió que no acompañará una eventual utilización de la ciudad en disputas políticas internas.

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“Menos discursos, menos giras nacionales, menos chicanas y más respuestas. Especialmente en seguridad”, reclamó hacia el final de su mensaje. Y sentenció: “Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro”.

Finalmente, Neme redobló el enfrentamiento con la administración bonaerense y cerró con un pedido dirigido tanto a Kicillof como a Bianco: “Trabajen señor Gobernador y señor Ministro, y dejen de mentirles a los marplatenses. Y dejen de discriminar a Mar del Plata”.