La Municipalidad de General Pueyrredon informó que, en lo que va de septiembre, fueron secuestradas 193 motos en el marco de distintos controles realizados en la ciudad.

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Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad, los operativos se llevan adelante diariamente en diferentes sectores de la ciudad y apuntan principalmente a detectar conductas que puedan generar riesgos en la vía pública.

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran la realización de stunt o maniobras peligrosas, la circulación sin patente y la falta de documentación obligatoria.

Durante septiembre, los controles se desplegaron en barrios y zonas como San Cayetano, Punta Mogotes, Fortunato de la Plaza, Bosque Grande, Las Lilas y Constitución, entre otros puntos.

Las tareas son realizadas de manera conjunta por el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito, con el objetivo de desalentar picadas, maniobras imprudentes y otras prácticas que puedan poner en peligro tanto a conductores como a peatones.

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Desde el Municipio señalaron que los controles continuarán desarrollándose en distintos sectores de Mar del Plata como parte de las acciones destinadas a reforzar el orden y la seguridad vial.

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