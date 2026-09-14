Mar del Plata comenzará la semana con una mejora en las condiciones meteorológicas. Para este lunes 14 de septiembre se espera una mayor presencia de sol y temperaturas más elevadas respecto de las jornadas anteriores.

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Durante las primeras horas todavía se sentirá el frío, con registros mínimos que, según los distintos pronósticos, se ubicarán entre los 3°C y 7°C. Con el correr de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar y dará paso a una tarde considerablemente más templada.

La máxima se ubicará entre los 14°C y 16°C, con cielo parcialmente nublado y períodos de sol. Las probabilidades de precipitaciones serán muy bajas, por lo que se prevé una jornada estable en la ciudad.

El viento soplará principalmente del norte y noroeste, con velocidades que podrían rondar entre los 15 y 25 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse algunos períodos de mayor intensidad.

En cuanto a la humedad, los valores serán más elevados durante las primeras horas del día y tenderán a disminuir hacia la tarde, acompañando el incremento de la temperatura.

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De esta manera, después de un fin de semana marcado por las bajas temperaturas, el lunes presentará un panorama más agradable en Mar del Plata, con mayor presencia de sol, ausencia de lluvias y un marcado ascenso térmico.

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