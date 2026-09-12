La elección se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en el Colegio de Abogados, en el marco del proceso de renovación de representantes de los abogados en el organismo encargado de intervenir en aspectos centrales del funcionamiento del Poder Judicial.

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Fernando Herrera, quien en las últimas elecciones internas de la Unión Cívica Radical fue candidato (y luego proscrito por la oposición) a presidente del Comité de Distrito y enfrentó al oficialismo partidario encabezado por Abad, confirmó el acompañamiento de un grupo de abogados radicales y de integrantes de la Agrupación Universitarios de la Facultad de Derecho (espacio que cuenta con una representación de más de 1.000 graduados) a la lista encabezada por el Dr. Luis Palomino.

El posicionamiento representa un nuevo capítulo en la disputa interna que atraviesa al radicalismo y vuelve a exhibir a Herrera, y el espacio que integra, como uno de los dirigentes que sostiene una postura crítica frente al esquema de conducción partidaria identificado con Abad.

En ese contexto, el dirigente explicó que el respaldo a Palomino responde a la necesidad de promover una renovación en la representación de los abogados y evitar que la elección quede atravesada exclusivamente por lógicas partidarias.

“La necesidad de un recambio institucional con una visión integral de la Justicia en una nueva Argentina motiva el apoyo a abogados que provengan del sector privado, dejando de lado las representaciones partidarias para perfilar representaciones genuinas del sector profesional que trabaja todos los días en los Tribunales”, sostuvo Herrera en comunicación con El Marplatense.

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