El Club Atletico Aldosivi realizó la donación de la camiseta utilizada por Joaquín Pombo en el encuentro frente a River Plate por la Copa Argentina, partido en el que el “Tiburon” logró una histórica victoria por 3 a 1 para eliminar al “Millonario” de la competencia.

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La iniciativa fue impulsada por el presidente del club, Hernán Tillous, junto a la Comisión Directiva. En representación de Aldosivi asistió Mariana Buono, integrante de la conducción, quien fue la encargada de entregar la camiseta durante la velada solidaria.

La cena tuvo como principal objetivo reunir recursos para sostener el proyecto de la Casa Hospice de Mar del Plata, ubicada en la manzana de la Iglesia San Carlos. El espacio, inaugurado recientemente, brinda acompañamiento y cuidados paliativos a personas que atraviesan el final de su vida y requiere un importante esfuerzo económico para garantizar su funcionamiento diario.

Hospice forma parte de un movimiento de alcance mundial dedicado al cuidado humanizado de personas con enfermedades avanzadas. A través de médicos, profesionales de la salud, enfermeros y voluntarios, la organización ofrece contención y asistencia integral, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Desde la entidad destacaron el valor humano que representa la Casa Hospice para la comunidad e invitaron a vecinos, empresas e instituciones a conocer el proyecto, acompañarlo y colaborar para garantizar su continuidad.

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Quienes deseen obtener más información o colaborar con la organización pueden hacerlo a través de sus redes sociales en Instagram, @hospicemdp, o ingresando a su sitio web hospicemardelplata.org.ar.

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