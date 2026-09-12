Alumnos de quinto año de la escuela secundaria Caraludme de Batán lograron clasificar a la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática (FN’26), tras superar distintas instancias de evaluación, y representarán a la provincia de Buenos Aires con el proyecto Circuito Turístico de Batán, que será presentado a fines de noviembre en la ciudad de Córdoba.

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La propuesta, desarrollada en las materias de Tecnología y Geografía bajo la coordinación de los docentes Esteban Carrizo y Cristian César, avanzó entre más de 800 proyectos de todo el país en las etapas distrital, regional y provincial. La iniciativa cuenta además con el aval académico de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El proyecto se centra en la identidad y el patrimonio de la localidad de Batán mediante la creación de un circuito turístico que integra distintos espacios representativos de la comunidad. El recorrido puede realizarse a pie, en bicicleta, automóvil o transporte público e incluye ocho puntos de interés: el Monumento de la Bicicleta, las Canteras de Batán, la Comisaría local, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, un restaurante de comidas tradicionales, la Plazoleta “La Amistad”, el Ecoparque y la Pulpería de Burgos.

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Según se detalla en la propuesta, el circuito busca articular atractivos naturales, culturales e históricos para poner en valor el patrimonio local y ampliar la oferta turística del partido de General Pueyrredon. En ese sentido, el trabajo plantea un itinerario que conecta paisajes, sitios históricos y espacios de relevancia cultural y productiva, promoviendo una mirada integral sobre la identidad de Batán.

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