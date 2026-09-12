La Municipalidad lleva adelante una obra integral de refacción en el edificio que comparten la Escuela Primaria Municipal Nº3 “Intendente Martínez Baya” y la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº203 “Alberto Torres” (Sánchez de Bustamante 3485), en el barrio Faro, con el objetivo de solucionar problemas de filtraciones de agua que afectaban el normal funcionamiento del establecimiento.

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Los trabajos se iniciaron el 14 de agosto y cuentan con un plazo de ejecución de 150 días. La intervención contempla el reemplazo completo de 1137 metros cuadrados de cubierta inclinada por una nueva estructura metálica, además de tareas de impermeabilización, mantenimiento de carpinterías y reparación de sectores deteriorados.

Entre las principales acciones se incluyen el desmonte de la cubierta de tejas francesas y canaletas existentes, el recambio de cielorrasos dañados por placas tipo Fibroplac y la instalación de una nueva cubierta de chapa galvanizada ondulada prepintada, con sus correspondientes aislaciones hidrófugas y térmicas.

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Asimismo, la obra prevé trabajos de terminación como la colocación de babetas y zinguerías, el revestimiento de cierre de vigas, el acondicionamiento de las losas de hormigón y el mantenimiento de carpinterías de madera con problemas de estanqueidad. Finalmente, se realizará la pintura integral de los cielorrasos del edificio para completar la puesta en valor.

Las tareas de control, certificación y seguimiento están a cargo de la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, en el marco de una inversión total de $293.890.000 destinada a mejorar las condiciones edilicias de la institución.

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