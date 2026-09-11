El diputado nacional Alejandro Carrancio participó en Mar del Plata de un encuentro en apoyo a la candidatura del abogado Luis Palomino, integrante de la lista nacional “Abogados por la Libertad”, que competirá por uno de los lugares destinados a los representantes de los profesionales del derecho en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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La actividad se desarrolló en el complejo La Normandina y reunió a abogados y referentes del sector jurídico. Durante el encuentro, Carrancio sostuvo que el funcionamiento de la Justicia debe acompañar los cambios institucionales del país y destacó la necesidad de contar con organismos “independientes, eficientes” y conformados por personas idóneas.

Por su parte, Palomino señaló que su candidatura busca representar a los abogados dentro del Consejo y promover criterios vinculados con el mérito, la idoneidad y la independencia judicial. También planteó la necesidad de mejorar el funcionamiento del organismo y recuperar la confianza de la sociedad en el sistema de Justicia.

Carrancio destacó además el rol de Mar del Plata dentro del ámbito jurídico nacional, al remarcar la presencia de universidades y profesionales de la ciudad. En ese sentido, consideró importante que referentes locales participen de los debates vinculados con el funcionamiento de las instituciones judiciales.

Las elecciones están previstas para el próximo 20 de octubre y permitirán renovar los cuatro lugares correspondientes a la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura. El organismo interviene, entre otras funciones, en los procesos de selección de magistrados, la administración del Poder Judicial y el régimen disciplinario.

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Carrancio también impulsa desde el Congreso iniciativas relacionadas con la Justicia Federal con sede en Mar del Plata, entre ellas un proyecto para ampliar la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones ante el incremento de causas registrado en los últimos años.

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