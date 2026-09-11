La Justicia Contencioso Administrativa de Mar del Plata dio por finalizado el expediente cautelar que había iniciado la Municipalidad de General Pueyrredon en medio de la disputa por el futuro de Punta Mogotes. La decisión se produjo luego de que el propio gobierno municipal considerara que la medida había perdido sentido frente a la nueva extensión de los contratos de los balnearios.

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El conflicto había comenzado a tomar mayor dimensión durante los últimos meses, a partir de las diferencias entre el Municipio y la Administración Punta Mogotes(APM) respecto del esquema de concesiones y del futuro administrativo del complejo.

En junio, la APM había aprobado una extensión de los contratos hasta el 30 de abril, una decisión que fue cuestionada por la Municipalidad ante la Justicia. El Ejecutivo local había solicitado entonces que se suspendieran los efectos de aquella resolución, en un planteo que generaba incertidumbre sobre la continuidad de algunos balnearios durante la temporada de verano.

Sin embargo, la situación cambió en septiembre. El Consejo de Administración de Punta Mogotes aprobó una nueva extensión, esta vez hasta el 30 de junio de 2027, o hasta que las nuevas licitaciones permitan adjudicar las unidades, lo que ocurra primero.

La decisión fue adoptada por mayoría y volvió a contar con el rechazo del representante municipal. Desde la Administración Punta Mogotes explicaron que la extensión responde, entre otros motivos, a las demoras producidas por los distintos procesos judiciales.

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Un cambio en la postura municipal

Frente a este nuevo escenario, el Municipio presentó un escrito ante el juzgado en el que sostuvo que la cautelar había perdido utilidad. Según planteó, la nueva extensión de los contratos modificaba las circunstancias que habían dado origen al pedido judicial.

El planteo significó un cambio respecto de la posición que la Comuna había sostenido meses atrás, cuando había buscado frenar la anterior ampliación de las concesiones.

El juez Simón Isacch consideró que la presentación implicaba un desistimiento del incidente cautelar y resolvió darlo por terminado. Como consecuencia, esa medida judicial quedó definitivamente cerrada.

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La resolución permite que las concesiones continúen vigentes durante la temporada 2026/27 sin que el expediente cautelar represente un impedimento para ello.

La disputa de fondo sigue abierta

El cierre de la cautelar no pone punto final al conflicto por Punta Mogotes.

La Municipalidad mantiene abierta la causa principal, en la que sostiene sus planteos vinculados con la administración del complejo y con el convenio que dio origen a la Administración Punta Mogotes.

De esta manera, mientras las concesiones cuentan ahora con un horizonte de continuidad hasta mediados de 2027, la discusión política y judicial sobre quién debe administrar el tradicional complejo turístico marplatense todavía está lejos de resolverse.

Por el momento, el efecto más concreto de la decisión judicial es que los 24 balnearios podrán afrontar la temporada de verano 2026/27 con un escenario administrativo despejado, mientras continúa en paralelo la disputa por el futuro definitivo de Punta Mogotes.