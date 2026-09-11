Mar del Plata tendrá este viernes 11 de septiembre una jornada más fresca, con neblinas durante las primeras horas, aumento de la nubosidad y fuertes vientos del sudeste. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 14°C.

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Durante la madrugada se esperan nieblas que podrían transformarse en neblinas durante la mañana, mientras el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La humedad será alta, con valores que podrían rondar entre el 88% y el 100% en las primeras horas, para luego bajar hacia niveles cercanos al 75%-80% durante la tarde.

Con el correr de las horas aumentará la nubosidad y existe una baja probabilidad de chaparrones durante la tarde y de lluvias aisladas hacia la noche. El principal factor a tener en cuenta será el viento: comenzará del noroeste y rotará al sudeste por la mañana, aumentando progresivamente su intensidad.

Para la tarde y la noche rige una alerta amarilla por fuertes vientos del sudeste, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Las condiciones ventosas se extenderán durante la madrugada del sábado.

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